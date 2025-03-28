Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangında zarar gören alanlar tespit edildi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 26 Mart'ta acil serviste yaşanan yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadan hastanenin çok hızlı şekilde tahliye edildiğini, bunda ekibin soğukkanlılığı ve daha önce yapılan tatbikatların önemli rolü olduğunu söyledi.

Özkan, 26 Mart'ta hastanenin acil servisinde meydana gelen yangının ardından zarar gören alanları yerinde inceledi ve geçici olarak hizmet veren acil servis çadırını ziyaret etti.

Burada açıklama yapan Özkan, yangın sırasında güçlü koordinasyonla hareket edildiğini, alınan önlemlerin olası büyük krizin önüne geçtiğini vurguladı.

Yangın, deprem ve sel gibi durumlara karşı her an hazırlıklı olmak için düzenli tatbikatlar yaptıklarını anlatan Özkan, şunları söyledi:

"Yangın, deprem ve sel gibi durumlar büyük facialara yol açabiliyor. Kartalkaya faciasının ardından çalışmalarımızı hızlandırdık. Eski binalarımızı revize edebildiğimiz ölçüde değerlendirdik ve olası acil durumlara hazırlık için bir 'acil masa' ekibi kurduk. Bu ekiple acil durum senaryoları üzerinden düzenli tatbikatlar gerçekleştirdik. Yangın sırasında tahliye sürecinin başarıyla tamamlanmasında ekiplerin soğukkanlılığı ve daha önce yapılan tatbikatlar önemli rol oynadı. Hastane yönetimimiz, personelin görev yerlerini önceden belirleyerek büyük kriz anında kimin nerede nasıl davranacağına dair güçlü altyapı oluşturdu. Bu sayede herkes yerini ve sorumluluğunu bildiği için tahliye süreci olağanüstü düzen içinde ilerledi."

- "15 dakika içinde hastaneyi tahliye ettik" Prof. Dr. Özkan, olayın büyüklüğüne rağmen hızlı ve etkili müdahale sayesinde büyük felaketin önüne geçildiğini vurguladı. Yangının çok hızlı ilerleyen bir afet türü olduğunu aktaran Özkan, hastanenin büyük ve kompleks yapıya sahip olduğunu, bu açıdan hava akımının etkisiyle dumanın hızla yayıldığını kaydetti. Ekip olarak sürecin başında olduklarını ve hızlı kararlar aldıklarını belirten Özkan, "15 dakika içinde bütün hastaneyi tahliye ettik. Herkes büyük özveriyle görevini yerine getirdi. Herkes canhıraş canını ortaya koyarak hastaları dışarıya çıkardı. Hiç kimsenin canı yanmadan süreci yönetmek büyük başarıydı." dedi. Özlenen Özkan, kurumsal işbirliğiyle örnek koordinasyon sergilendiğinin altını çizerek, yangının ilk dakikalarında Vali Hulusi Şahin başta olmak üzere İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, AFAD, itfaiye ve tüm ilgili kurumların hızla olay yerine ulaştığını bildirdi. Özkan, oluşan güçlü işbirliği sayesinde krizin başarıyla yönetildiğini söyledi.