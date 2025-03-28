Antalya Devlet Opera ve Balesi, "7 Kocalı Hürmüz" müzikalini sahneleyecek

İstanbul'un Taşkasap semtinde 19. yüzyılda erkek egemen toplumda ayakları üzerinde durmanın bir yolunu arayan Hürmüz'ün hikayesini anlatan eserde, "Hürmüz" rolünü Serap Demirhan, "Hikaye Anlatıcı"yı Ümit Burak Tekinay, "Doktor"u Serhat Konukman, "Kadı"yı Toygarhan Atuner, "Ömer"i Engin Suna, "Berber"i Dağhan Ergün, "Hızır Reis"i Fatih Kayhan, "Hallaç Rüstem"i Devrim Demirel, "Bekçi Memo"yu Burak Pektaş, "Ali"yi Erman Baba, "Safinaz"ı Tuğba Kubilay, "Havva"yı Seçil Fenercioğlu, "Anne"yi Tuğçe Oğuzülgen, "Rukiye"yi Oya Vural ve "Nuriye"yi Özsu Özgür Deveci canlandıracak.

Eserde Antalya DOB orkestrası, solistleri, korosu ve balesini orkestra şefi Ömer Yöndem yönetirken, koro şefliğini Mahir Seyrek üstleniyor. Eserin başkemancısı ise Demet Emen olacak.

Antalya DOB sanatçılarının uzun çalışma sürecinin ardından sahneye taşınan ve müzikleri Antalya DOB Orkestra Şefi Ömer Yöndem tarafından yeniden düzenlenen müzikalin rejisörlüğünü Mehmet Fatih Şanal üstleniyor.

Türk sinemasında 200'e yakın filmin senaryosuna imza atan Sadık Şendil'in metinlerini kaleme aldığı, Attila Özdemiroğlu'nun bestelerini yaptığı, şarkı sözlerini Sevgi Sanlı'nın yazdığı müzikal, orijinal metinlere ve müziklere sadık kalınarak modernize edildi.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, temsil yarın saat 15.00'te Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

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