Antalya'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerin, Kalkan açıklarında Kamerun bayraklı sürat teknesine düzenlediği operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla A.G. ve A.Z. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan Kamerun bayraklı sürat teknesi ve ele geçirilen yakıta el konuldu.
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