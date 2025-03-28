Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Antalya'da gazetecilerle bir araya geldi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Antalya Gazeteciler Cemiyetinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Davutoğlu, burada düzenlediği basın toplantısında, dünya ölçeğinde başta Gazze olmak üzere çok büyük zulümlerin işlendiği bir ramazan ayı geçirdiklerini söyledi.

Sömürgeci mantıkla yaklaşan Amerikan yönetiminin son olarak tek suçu Gazze'yi savunmak ve İsrail'i eleştirmek olan Rümeysa Öztürk'ü gözaltına aldığını belirten Davutoğlu, ABD'nin tutumunu eleştirdi.

Davutoğlu, bu yıl aldıkları karar neticesinde ramazan ayında lüks salonlarda iftar yapmadıklarını, vatandaşın yer aldığı programlarda halkın sorunlarını dinlediklerini dile getirdi.

Yeni Yol Grubu ile iyi ilişkiler içerisinde olduklarını anlatan Davutoğlu, kurmayı hedefledikleri ittifakı adım adım sağlam bir şekilde oluşturmayı planladıklarını kaydetti.