Antalya'da, Ramazan Bayramı tatilinde 62 bin personel görev yapacak

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ramazan Bayramı tatili boyunca 62 bin jandarma ve emniyet personelinin görev yapacağını belirtti.

Vali Şahin, Döşemealtı ilçesindeki trafik kontrol noktasını ziyaret ederek kolluk güçlerinin denetimleri hakkında bilgi aldı.

Buradaki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Şahin, kentte 9 günlük bayram tatili boyunca misafirlerin huzurla tatillerini geçirmeleri için bütün tedbirleri aldıklarını söyledi.

Özellikle trafik konusunda bütün tedbirlerin alındığını anlatan Şahin, "Geçen yıl çok başarılı bir tedbir silsilesi ile son yılların en düşük kaza ve ölüm oranlarına ulaştık. 2024 Ramazan Bayramı tatilinde 658 kaza oldu, 560 yaralı ve 3 kişi hayatını kaybetmişti. Bu yıl bundan daha da iyi bir sonuç almak istiyoruz. Mümkünse hiç can kaybı ve yaralama olmaması için çaba harcıyoruz." dedi.

Vatandaşlardan da trafikte dikkatli hareket etmesini isteyen Şahin, emniyet ve jandarma personelinin müşterek faaliyetler sürdüreceklerini aktardı.

Ekiplerin bayram boyunca sahada olacağını vurgulayan Şahin, "9 günlük süre zarfından 4 bin 314 ekip ve 15 bin 627 personel trafikte görevlendirilecek. Asayişte ise 7 bin 700 ekip ve 45 bin 900 personel sahada olacak. Kentte toplam 62 bin personel ve 1010 ekibin görev alacağını söyleyebiliriz. 9 günlük tatilde her personelimiz vatandaşlarımızın tatilini huzurla geçirmesi için gece gündüz görevini yapacak." diye konuştu