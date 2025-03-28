Alanya'da "dur" ihtarına uymayan sürücü kazada yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobilin başka bir araca çarpması sonucu yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobilin başka bir araca çarpması sonucu yaralandı.
Polis ekipleri, Büyükhasbahçe Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 34 DZK 55 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi.
Sürücü M.B. (42), polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçtı. Uzun süren kovalamacanın ardından çevre yolu üzerinde ters yöne giren M.B. idaresindeki otomobil, İ.A. kontrolündeki 07 BCJ 834 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan M.B, polis ekiplerince çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
M.B'nin 1.94 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi.
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