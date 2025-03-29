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        Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Avrupa hedefi için Halkbank'ı elemek istiyor

        MUSTAFA KURT - SMS Grup Voleybol Efeler Ligi'nde ikinci sezonunda play-off'lara kalan On Hotels Alanya Belediyespor, Halkbank'ı play-off maçlarında eleyerek, Avrupa hedefi yoluna devam etmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 11:21 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:21
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        Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Avrupa hedefi için Halkbank'ı elemek istiyor
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        MUSTAFA KURT - SMS Grup Voleybol Efeler Ligi'nde ikinci sezonunda play-off'lara kalan On Hotels Alanya Belediyespor, Halkbank'ı play-off maçlarında eleyerek, Avrupa hedefi yoluna devam etmek istiyor.

        Takımın başantrenörü Serkan Oğuz, AA muhabirine, Efeler Ligi'nde iyi bir sezon daha geçirdiklerini söyledi.

        Ligdeki ikinci sezonlarında belirledikleri play-off hedefine yine ulaştıklarını anlatan Oğuz, "Bu yıl zorlu bir sezondu. Çok sürprizler oldu. Aynı zamanda birinci takımın 12. takıma kaybettiği güzel bir sezondu. Biz de bu sezon çok sürprizler yaparak, voleybola heyecan kattık. 2 yıldır bulunduğumuz ligde her takımı yendik. Kendi evimizde çok ekstra oyunlar oynadık." dedi.

        Oğuz, hedeflerinin ilk başta play-off'lara kalarak Avrupa'ya gidebilme mücadelesini vermek olduğunu ifade etti.

        İlk hedeflerini ligde 8. olarak gerçekleştirdiklerini anlatan Oğuz, şimdi play-off'larda Halkbank ile eşleştiklerini kaydetti.

        Halkbank'ın, ligi domine eden bir takım olduğuna işaret eden Oğuz, "CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final oynuyor. Ligde çok sürpriz mağlubiyetler aldılar. Birini bize karşı aldılar. Halkbank karşısında elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

        Ligin geneline baktıklarında takım olarak evlerinde ekstra performans sergilediklerini dile getiren Oğuz ancak deplasmanda da sürpriz mağlubiyetler aldıklarını vurguladı.

        Oğuz, bu mağlubiyetlerin moral ve motivasyonlarını bozmasına rağmen ilk hedeflerine ulaştıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

        "Şimdi Halkbank ile elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Burada 3-1 ilk performans sergilemiştik. Deplasmanda ise 3-0 yenilmiştik ama şimdi daha iyiyiz. Birinci yarı, ikinci yarı ortalamasına baktığımızda ikinci yarı daha iyi bir performans sergilemeye başladık. Bunu İnşallah sahaya yansıtacağız. 5 Nisan'daki maça kadar sürekli antrenmanlarla aktif bir şekilde maça hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapacağız."

        - "Biz mütevazı bir takımız"

        Voleybolda Ziraat Bankası, Halkbank, Galatasaray, Fenerbahçe, Arkas Spor ve Spor Toto gibi ligin domine takımlarının olduğuna vurgu yapan Oğuz, sürdürülebilirliği ve kurumsallaşmayı tamamlamış bu takımlara kendilerinin de aday olduğunu söyledi.

        Bu yolda da emin adımlarla yürüdüklerini ifade eden Oğuz, "Bizler için başarısız bir sezon olmadı. Daha fazla maddi destek olsa daha iyi noktalara gelebilirdik. Diğer rakip takımlar, çok üst düzey oyuncuları transfer edebiliyor. Bizde bu yok. Biz mütevazı bir takımız. Sadece fiyat-performans olarak işimizi daha güzel yapıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Alanya da başarımıza alıştı ve daha fazlasını istiyor. Rakip olarak Halkbank bizden en az 4 kat fazla bütçeye sahip ama elimizden geleni yapacağız. Burada yenmiştik. Şimdi de neden yenmeyelim." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Alanya ile Avrupa Kupası'nda mücadele etmek istiyorum"

        Oğuz, ligin ikinci yarısındaki istatistiklerle Halkbank'ı geçebileceklerine değinerek, "İyi servis yaptık. İyi blok yaptık. Özellikle ikinci yarıda en çok blok yapan ikinci takımız. En skorer oyuncu Saadat bizde. En iyi blok oyuncusu Emin Gök bizde. Adrian ilk yarıda böyle performansı vardı. İkinci yarıda önlem alınsa da yine beklentilerimiz aldık ve istatistiklerde ilk beşte yer aldı. Genel olarak servis karşılama ile ilgili problemimiz oldu. Bunu biliyoruz. Bunun için önemler de aldık ve meyvesini de aldık. Hatamızı yaptık ama kritik yerlerdeki hatamızı azalttık. Bu da veri olarak bizi mutlu eden bir şey. Umarım Halkbank maçında bu verileri devam ettirebiliriz." diye konuştu.

        Bu yıl en büyük hedefinin Alanya ile Avrupa Kupası'nda mücadele etmek olduğunu vurgulayan Oğuz bu hedefe ulaşmak için elinden gelen çabayı gösterdiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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