Antalya'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyareti yapıldı

Antalya'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlık ziyareti gerçekleştirildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Tabar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve şehit aileleri Uncalı Şehitliğini ziyaret etti.

Şehit yakınlarıyla görüşen ve bayramlarını kutlayan Vali Şahin ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bırakarak, dua etti.

Bazı ziyaretçiler gözyaşı dökerek yakınlarının mezar taşını temizlerken, bazıları da şeker ve çikolata bıraktı.

Öte yandan kentteki birçok mezarlıkta bayram arifesi dolayısıyla yoğunluk oluştu, vatandaşlar kabirlerin başında Kur'an okuyup dua etti.