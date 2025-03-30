Antalya'nın bazı ilçelerinde dolu ve sağanak etkili oldu
Antalya'nın Serik ilçesinde dolu, Kaş ilçesinde ise sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Antalya'nın Serik ilçesinde dolu, Kaş ilçesinde ise sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Serik'te Cumalı Mahallesi'nde sabah saatlerinde aniden başlayan dolu, kısa sürede yolları beyaza bürüdü.
Dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Mahalle sakinleri, yağışı cep telefonlarının kamerasıyla görüntüledi.
Kaş ilçesinde ise gece başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Sağanak nedeniyle, yollarda su birikintileri oluştu, zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı.
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