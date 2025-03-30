Demre Kaymakamı Bağlı, vatandaşın bayramını kutladı
Antalya'nın Demre ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.
Antalya'nın Demre ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.
Kaymakam Emin Bağlı, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Üstteğmen Mücahit Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Yuşa Kılıçaslan ile protokol üyeleri, Beymelek Mahallesi'nde vatandaşla bir araya geldi.
Bağlı ve beraberindekiler, vatandaşın bayramını kutladı, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
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