Demre Kaymakamı Bağlı, vatandaşın bayramını kutladı

Kaymakam Emin Bağlı, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Üstteğmen Mücahit Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Yuşa Kılıçaslan ile protokol üyeleri, Beymelek Mahallesi'nde vatandaşla bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.