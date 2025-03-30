Antalya'da 2 caretta caretta denizde balıkçılara eşlik etti
Antalya'nın Serik ilçesi açıklarında balıkçılara eşlik ederek bir süre teknelerinin etrafında yüzen 2 caretta caretta, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Antalya'nın Serik ilçesi açıklarında balıkçılara eşlik ederek bir süre teknelerinin etrafında yüzen 2 caretta caretta, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Boğazkent Mahallesi'nde denize açılan balıkçılar, balık tuttukları sırada teknelerin yanındaki kaplumbağaları fark etti.
Yanlarından ayrılmayan caretta carettalarla keyifli anlar yaşayan balıkçılar, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Balıkçılar bir süre sonra tekneleriyle caretta carettalardan uzaklaştı.
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