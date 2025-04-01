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        Antalya'da fırtına seralara zarar verdi

        Antalya'nın Kaş ilçesinde fırtına seralarda hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 13:12 Güncelleme: 01.04.2025 - 13:17
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        Antalya'da fırtına seralara zarar verdi
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde fırtına seralarda hasara yol açtı.

        İlçede geceden itibaren sağanak ve fırtına etkisini gösterdi.

        Kınık, Ova, Yeşilköy, Çavdır, Çayköy ve Palamut mahallelerinde etkili olan fırtınada, örtü altı seraları zarar gördü. Fırtına, bazı seraların çatısının uçmasına, bazılarının da naylonlarının yırtılmasına neden oldu.

        Bölgede bazı zeytin bahçelerinde ise ağaçlar devrildi.

        Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer, fırtınanın özellikle tarım bölgesindeki bazı mahallelerde zarara yol açtığını söyledi.

        Süer, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası Başkanlığınca bölgede hasar tespit çalışması yapacaklarını bildirdi.

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