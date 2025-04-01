Antalya'da arkadaşların bıçaklı kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sorgun Mahallesi çevre yolu köprüsü yakınlarında, Mahmut E.Y. (22) ile arkadaşları Denizhan Deniz (23) ve Uygar Ö. (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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