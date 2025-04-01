Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü oynayacağı Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü oynayacağı Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde akşam saatlerinde toplandı.
Yağmur altında başlayan antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon artırıcı çalışmalar yaptı.
İdman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Antalyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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