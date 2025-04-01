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        Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü oynayacağı Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 21:53 Güncelleme: 01.04.2025 - 21:53
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        Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü oynayacağı Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde akşam saatlerinde toplandı.

        Yağmur altında başlayan antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon artırıcı çalışmalar yaptı.

        İdman, taktik çalışmayla tamamlandı.

        Antalyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Galeri
        Galeri

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