Antalya'da The Land of Legends'ta sezon açıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde faaliyetini sürdüren The Land of Legends, 2025 sezon açılışını, iş, sanat ve medya dünyasından konukların katılımıyla gerçekleştirdi.

The Land of Legends Tema Park'a bu sezon yeni katılan Nickelodeon Land da, Sünger Bob, PAW Patrol ve Star Trek temalı üç ayrı bölümden oluşan özel alanda, hem çocuklara hem de ailelere eşsiz bir eğlence dünyası sunuyor.

Türkiye'nin ilk Nickelodeon temalı oteli olan Nickelodeon Hotels & Resorts Antalya, martta kapılarını açarak misafirlerini ağırlamaya başladı. Otelde konaklayan çocuklar ve ebeveynler, Tema Park'taki Nickelodeon Land'e doğrudan erişim sağlayarak tatilin keyfini doyasıya çıkardı.

Tema Park'ın vazgeçilmezleri Aqua Land ve Tropic Lagoon da sezona "merhaba" dedi. Su kaydırakları, tematik havuzlar ve güneşli alanlar misafirlere yazın enerjisini erkenden yaşattı. Öte yandan, Kingdom Hotel'de 2025 sezonuna özel olarak yenilenen ana restoran ve çocuk kulübü, konuklarına konfor ve eğlenceyi bir arada sunuyor.

Sezon açılışı kapsamında düzenlenen konserler, havai fişek gösterileri ve büyüleyici sahne şovları, tüm misafirleri büyüledi.