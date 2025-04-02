Antalya iş dünyasından "boykot" çağrılarına tepki

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, "boykot" çağrılarına ilişkin, "Üretim ve istihdam sağlayan üyelerimiz için olumsuz olabilecek her türlü davranıştan kaçınmalıyız." dedi.

Hacısüleyman, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrılarına ilişkin yaptığı açıklamada, üretim ve istihdamın devamının, ekonomik bağımsızlığın temel unsurlarından olduğunu belirtti.

Üretimin ve istihdamın devam etmesi gerektiğini ifade eden Hacısüleyman, şöyle devam etti:

"Üretim ve istihdam sağlayan üyelerimiz için olumsuz olabilecek her türlü davranıştan kaçınmalıyız. Son haftalarda yaşadığımız bu zorlu süreci toplumun tüm kesimlerini tatmin edecek ve hukukun üstünlüğünü hakim kılacak çözümlerle aşacağımıza inanmaktayız."

- "Halkımızın sağduyusu bu çağrıları boşa çıkaracaktır"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, bir soruşturma başlatıldığını ve bununla ilgili de hukuki işlemlerin sürdüğünü dile getirdi.

Yargıda olan bir konuyla ilgili insanların sokağa çağrılması, boykot gibi tutumların doğru bir davranış olmadığını kaydeden Kacar, "Belirli bir tarafı ve grubu kendi çıkarlarınız doğrultusunda konsolide etmek hem ülke ekonomisine hem de ülkenin birlik ve beraberliğe zarar verecektir. Bu tip çağrılar sadece insanları bölmek, kendi taraftarlarını marjinalleştirmek için kullanılan bir argümandır. Halkımızın sağduyusu bu çağrıları boşa çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.

- "Üretim ve milli markalar boykot edilmemeli, desteklenmeli"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akgül de boykot gibi ekonomik tepki yöntemlerinin, amacı ne olursa olsun, çoğu zaman doğrudan ülkenin üretim gücünü, milli markaları ve onlara emek veren binlerce insanı olumsuz etkilediğini vurguladı.

MÜSİAD Antalya olarak üretimi ve milli markaların desteklenmesi yönünde çağrıda bulunduklarını aktaran Akgül, şunları kaydetti:

"MÜSİAD, kurulduğu günden bu yana üretimi, emeği, alın terini ve yerli girişimciliği önceleyen bir anlayışla hareket etmektedir. Bu doğrultuda, toplumda oluşan hassasiyetlerin ve tepkilerin, üretime, istihdama ve özellikle de yerli ve milli markalara zarar verecek şekilde yönlendirilmesini doğru bulmuyoruz. Yerli üretimi, milli markalarımızı, girişimcilerimizi ve çalışanlarımızı koruyarak, ülkemizin ekonomik bağımsızlığını daha da güçlendirmek için hep birlikte çalışmalıyız. Bu süreçte sağduyulu, yapıcı ve birleştirici bir duruşun toplumumuza ve geleceğimize daha büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz."