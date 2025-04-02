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        Alanya'da drift atan sürücüye 47 bin lira ceza kesildi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücüye 47 bin 385 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 12:51 Güncelleme: 02.04.2025 - 12:51
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        Alanya'da drift atan sürücüye 47 bin lira ceza kesildi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücüye 47 bin 385 lira ceza uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Caddesi'nde otomobille drift atıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Bunun üzerine, drift attığı ve araçta toplumu rahatsız edecek şekilde ses sistemi bulundurduğu belirlenen sürücüye 47 bin 385 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

        Öte yandan, sürücünün otomobille drift attığı anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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