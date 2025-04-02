Alanya'da drift atan sürücüye 47 bin lira ceza kesildi

Bunun üzerine, drift attığı ve araçta toplumu rahatsız edecek şekilde ses sistemi bulundurduğu belirlenen sürücüye 47 bin 385 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

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