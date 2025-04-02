20. Uluslararası Runtalya Maratonu, 5-6 Nisan'da yapılacak

Toplam 65 ülkeden 1800'ü yabancı yaklaşık 10 bin koşucunun katılacağı yarışların ardından ödül töreni ve çeşitli aktiviteler düzenlenecek.

Organizasyonda 6 Nisan Pazar günü ise 5, 10 ve 21 kilometre yarışlarının yanı sıra maraton ile 10 kilometre Team Run yarışı koşulacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Antalya Valiliğinin koordinasyonunda ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda 5 Nisan Cumartesi günü çocuklara yönelik minik adımlar koşusu yapılacak.

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