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        20. Uluslararası Runtalya Maratonu, 5-6 Nisan'da yapılacak

        Antalya'da 5-6 Nisan'da yapılacak 20. Uluslararası Runtalya Maratonu'nda, 65 ülkeden 1800'ü yabancı yaklaşık 10 bin koşucu yarışacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 15:01 Güncelleme: 02.04.2025 - 15:01
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        20. Uluslararası Runtalya Maratonu, 5-6 Nisan'da yapılacak
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        Antalya'da 5-6 Nisan'da yapılacak 20. Uluslararası Runtalya Maratonu'nda, 65 ülkeden 1800'ü yabancı yaklaşık 10 bin koşucu yarışacak.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Antalya Valiliğinin koordinasyonunda ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda 5 Nisan Cumartesi günü çocuklara yönelik minik adımlar koşusu yapılacak.

        Organizasyonda 6 Nisan Pazar günü ise 5, 10 ve 21 kilometre yarışlarının yanı sıra maraton ile 10 kilometre Team Run yarışı koşulacak.

        Toplam 65 ülkeden 1800'ü yabancı yaklaşık 10 bin koşucunun katılacağı yarışların ardından ödül töreni ve çeşitli aktiviteler düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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