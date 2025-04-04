ASAT, araç ve iş makinesi sayısını artırıyor

–Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, hizmet faaliyetlerinde kullanılmak üzere araç ve iş makinesi sayısını artırıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 2019 yılından bu yana envantere 152 araç ve iş makinesi eklendi. Bu kapsamda toplam araç ve iş makinesi sayısı 1124'e ulaştı.

Araç ve iş makineleri arasında arozöz, vidanjör, kombine kanal açma ve temizleme aracı, paletli ekskavatör, asfalt serici, asfalt silindiri, fiziki kaçak arama aracı, kanal görüntüleme aracı, traktör, sayaç okuma motosikletleri ve forklift yer aldığını belirtildi.

ASAT Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürü Doğan Karagöz, kent genelinde kesintisiz hizmet sunmak amacıyla makine kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Karagöz, 2019 yılında 972 olan araç ve iş makinesi sayısının 1124'e çıktığını, Ocak ayında Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan karar doğrultusunda, öz kaynaklarla envantere 96 araç daha eklenmesi süreci başlatıldığını belirtti.