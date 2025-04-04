Megasaray Hotels Açık Tenis Turnuvası devam ediyor

Yarın tek kadınlarda Solana Sierra-Astra Sharma ile Tara Würth-Romero Gormaz yarı final maçlarının da yapılacağı turnuva, 6 Nisan Pazar günü sona erecek.

Çift kadınların diğer yarı final maçında Alicia Barnett-Elixane Lechemia ikilisi, rakipleri Noha Akugue-Astra Sharma'yı 2-1 mağlup etti.

Anna Bondar-Simona Waltert ikilisi, Elsa Jacquemot-Solana Sierra'yı 2-0 ile geçerek yarı finalde rakipleri olan Jesika Maleckova-Miriam Skoch ile yaptıkları karşılaşmayı 2-1 kazandı ve finale yükseldi.

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