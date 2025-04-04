Megasaray Hotels Açık Tenis Turnuvası devam ediyor
Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) faaliyet takvimindeki Megasaray Hotels Açık Turnuvası, Antalya'da sürüyor.
Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) faaliyet takvimindeki Megasaray Hotels Açık Turnuvası, Antalya'da sürüyor.
Megasaray Tenis Akademisi'nin ev sahipliği yaptığı "WTA 125" düzeyindeki turnuvada, tek kadınlarda çeyrek final heyecanı yaşandı.
Arjantinli Solana Sierra Macar rakibi Anna Bondar'ı, Avustralyalı Astra Sharma Bulgaristanlı Lia Karatancheva'yı, Hırvat Tara Würth Çinli rakibi Zheng Wushuang'ı, İspanyol Romero Gormaz İsviçreli Simona Waltert'ı 2-0 yenerek, adlarını yarı finale yazdırdı.
- Çiftler maçları
Çift kadınlar çeyrek final maçında ise Anna Bondar-Simona Waltert ikilisi Amina Anshba-Elena Pridankina'yı 2-0 yendi.
Anna Bondar-Simona Waltert ikilisi, Elsa Jacquemot-Solana Sierra'yı 2-0 ile geçerek yarı finalde rakipleri olan Jesika Maleckova-Miriam Skoch ile yaptıkları karşılaşmayı 2-1 kazandı ve finale yükseldi.
Çift kadınların diğer yarı final maçında Alicia Barnett-Elixane Lechemia ikilisi, rakipleri Noha Akugue-Astra Sharma'yı 2-1 mağlup etti.
Çiftler final maçı Alicia Barnett-Elixane Lechemia ile Anna Bondar-Simona Waltert arasında yarın oynanacak.
Yarın tek kadınlarda Solana Sierra-Astra Sharma ile Tara Würth-Romero Gormaz yarı final maçlarının da yapılacağı turnuva, 6 Nisan Pazar günü sona erecek.
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