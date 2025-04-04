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        Megasaray Hotels Açık Tenis Turnuvası devam ediyor

        Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) faaliyet takvimindeki Megasaray Hotels Açık Turnuvası, Antalya'da sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 19:53 Güncelleme: 04.04.2025 - 19:53
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        Megasaray Hotels Açık Tenis Turnuvası devam ediyor
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        Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) faaliyet takvimindeki Megasaray Hotels Açık Turnuvası, Antalya'da sürüyor.

        Megasaray Tenis Akademisi'nin ev sahipliği yaptığı "WTA 125" düzeyindeki turnuvada, tek kadınlarda çeyrek final heyecanı yaşandı.

        Arjantinli Solana Sierra Macar rakibi Anna Bondar'ı, Avustralyalı Astra Sharma Bulgaristanlı Lia Karatancheva'yı, Hırvat Tara Würth Çinli rakibi Zheng Wushuang'ı, İspanyol Romero Gormaz İsviçreli Simona Waltert'ı 2-0 yenerek, adlarını yarı finale yazdırdı.

        - Çiftler maçları

        Çift kadınlar çeyrek final maçında ise Anna Bondar-Simona Waltert ikilisi Amina Anshba-Elena Pridankina'yı 2-0 yendi.

        Anna Bondar-Simona Waltert ikilisi, Elsa Jacquemot-Solana Sierra'yı 2-0 ile geçerek yarı finalde rakipleri olan Jesika Maleckova-Miriam Skoch ile yaptıkları karşılaşmayı 2-1 kazandı ve finale yükseldi.

        Çift kadınların diğer yarı final maçında Alicia Barnett-Elixane Lechemia ikilisi, rakipleri Noha Akugue-Astra Sharma'yı 2-1 mağlup etti.

        Çiftler final maçı Alicia Barnett-Elixane Lechemia ile Anna Bondar-Simona Waltert arasında yarın oynanacak.

        Yarın tek kadınlarda Solana Sierra-Astra Sharma ile Tara Würth-Romero Gormaz yarı final maçlarının da yapılacağı turnuva, 6 Nisan Pazar günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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