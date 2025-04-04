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        Antalyaspor, Samsunspor maçına hazır

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Reeder Samsunspor'u konuk edecek Onvo Antalyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 19:55 Güncelleme: 04.04.2025 - 19:55
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        Antalyaspor, Samsunspor maçına hazır
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        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Reeder Samsunspor'u konuk edecek Onvo Antalyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, taktik çalıştı.

        Akdeniz temsilcisi, idmanın ardından kampa girdi.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor karşılaşmasını, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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