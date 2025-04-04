Antalyaspor, Samsunspor maçına hazır
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Reeder Samsunspor'u konuk edecek Onvo Antalyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Reeder Samsunspor'u konuk edecek Onvo Antalyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, taktik çalıştı.
Akdeniz temsilcisi, idmanın ardından kampa girdi.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor karşılaşmasını, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
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