Antalya'da minikler yağmur altında maraton koştu

Antalya'da düzenlenen 20. Uluslararası Runtalya Maratonu, 20 ülkeden 500 minik çocuğun yağmur altında koşusuyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Antalya Valiliğinin koordinasyonunda ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Turset Project Management tarafından 2006'dan bu yana düzenlenen maraton; profesyonelleri, amatörleri, markaları ve sivil toplum örgütlerini aynı çatı altında buluşturuyor.

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programın açılışı, 20 ülkeden 500 çocuğun katılımıyla gerçekleştirilen "minik adımlar" koşusuyla başladı.

Yarın ise, 65 ülkeden 2 bini yabancı yaklaşık 10 bin koşucunun katılımıyla 5K ,10K, 21K, 42K, 10K Teams Run yarışları gerçekleştirilecek.

Turset Project Management Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu, yaptığı konuşmada, bu yıl da organizasyona heyecanla hazırlandıklarını, maratonu coşkulu şekilde tamamlayacaklarını söyledi.

Eğlence ile sporu bir araya getirdiklerini ifade eden Emeklioğlu, "Spor turizmi, dünyanın en hızlı büyüyen turizm hareketidir. Üç günlük spor festivali tadında geçen bir organizasyon. Antalya, mevcut iklimi ve tesis kapasitesi ve ulaşım imkanlarıyla spor turizminin başkenti." dedi.