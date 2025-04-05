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        Antalya'da 90 öğrenci ilk defa statta maç izledi

        Antalya'nın Elmalı ilçesinde kırsalda yaşayan ve daha önce stadyumda hiç maç izlemeyen 90 öğrenci, öğretmenlerinin girişimiyle Onvo Antalyaspor- Reeder Samsunspor maçının heyecanını yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 21:27 Güncelleme: 05.04.2025 - 22:35
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        Antalya'da 90 öğrenci ilk defa statta maç izledi
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        Antalya'nın Elmalı ilçesinde kırsalda yaşayan ve daha önce stadyumda hiç maç izlemeyen 90 öğrenci, öğretmenlerinin girişimiyle Onvo Antalyaspor- Reeder Samsunspor maçının heyecanını yaşadı.

        Kent merkezine 115 kilometre uzaklıktaki Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Anadolu Lisesi'nde İngilizce Öğretmeni Uğur Keskin, bazı öğrencilerinin daha önce statta hiç maç izlemediklerini öğrenince girişimde bulundu.

        Antalyaspor Kulübü yetkililerine ulaşan Keskin, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında karşılaşan Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor maçı için çoğunluğu kırsaldan taşımalı gelen 90 öğrencinin biletlerini ayarladı.

        Sporun birleştirici gücünü aşılamak, sosyal medya ve dijital materyallerden bir nebze de olsa uzak tutarak, spor heyecanını yerinde yaşatmak için öğrenciler, Elmalı'dan otobüslerle Antalya'ya getirildi.

        Maç öncesi Antalyaspor'un atkı ve şapkaları hediye edilen öğrenciler, Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda tribündeki yerlerini alarak, ilk defa statta maç izlemenin keyfini yaşadı.

        Maç boyunca tezahüratlar atarak Antalyaspor'u destekleyen öğrenciler, okullarında yürütülen "Temiz Okul Temiz Elmalı" projesinden ilham alarak, maç sonunda bulundukları tribünlerdeki çöpleri topladı.

        Öğrencilerden 10. sınıfta okuyan Hatice Yılmaz, AA muhabirine, ilk defa böyle bir atmosferde bulunduğunu ve çok heyecanlı olduğunu söyledi.

        Mehmet Canbolat ise Antalyaspor'un maçı kazanmasını çok istediklerini belirterek, "Antalyaspor'un maçlarını her zaman televizyondan takip ediyorduk, ilk defa stadyuma geldik, çok heyecanlıyız." dedi.

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