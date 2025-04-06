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        Antalya'da 41 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde 15 farklı suçtan 41 suç kaydı ve 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 12:27 Güncelleme: 06.04.2025 - 12:31
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        Antalya'da 41 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde 15 farklı suçtan 41 suç kaydı ve 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Alanya ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, çalışma kapsamında 15 farklı suçtan 41 suç kaydı bulunan ve 4 yıldır kılık değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan firari İ.M'yi Alanya ilçesinde yakaladı.

        Hakkında 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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