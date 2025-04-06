Antalya'da düzenlenen Uluslararası Düğün, Kongre, Toplantı Turizmi Forumu sona erdi

Antalya'da perşembe günü başlayan 8. Uluslararası Düğün, Kongre, Toplantı Turizmi Forumu (International MICE & Wedding Forum), gala yemeğiyle sona erdi.

IMWF Organizasyon Komitesi tarafından Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya'nın ev sahipliğinde Inventum Global'in güç birliğiyle gerçekleştirilen forum, 40 ülkeden dünyanın önde gelen MICE ve düğün sektörü profesyonellerini bir araya getirdi.

Küresel işbirliklerini güçlendirmek ve sektör trendlerini belirlemek amacıyla düzenlenen forumda, yeni iş fırsatları oluşturuldu ve gelecekteki işbirliklerinin de temeli atıldı.

Sektör açısından verimli geçen forum, şeflerin özel olarak hazırladığı menü ve eğlenceli gala yemeğiyle tamamlandı.

Etkinlikte, Türk Hava Yolları, Regnum Carya ve Inventum Global temsilcilerine katkılarından dolayı özel ödülleri verildi, diğer sponsor ve partnerler de teşekkür plaketleriyle onurlandırıldı.