Antalya'da gerçekleştirilen 20. Uluslararası Runtalya Maratonu sona erdi

Antalya'da 65 ülkeden 1800'ü yabancı yaklaşık 10 bin koşucunun katılımıyla düzenlenen 20. Uluslararası Runtalya Maratonu tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Antalya Valiliğinin koordinasyonunda ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Turset Project Management tarafından 2006'dan bu yana düzenlenen maraton; profesyonelleri, amatörleri, markaları ve sivil toplum örgütlerini aynı çatı altında buluşturdu.

Atatürk Kültür Merkezi'nin önünden startı verilen yarışlarda sporcular, kıyasıya mücadele etti.

Yarışmada, 42 kilometre maraton erkekler kategorisinde Mestan Turhan birinci, Roman Efimov ikinci ve Aleksey Osokin üçüncü oldu.

Kadınlarda Natalia Kahraman birinciliği, Shamha Ahmed ikinciliği, Luliia Fernas üçüncülüğü elde etti.

21 kilometre yarı maraton erkeklerde Recep Berk Şenyurt birinci, Abdelali Bouazzaoui ikinci, Stanislav Aleksandrov ise üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlarda Franziska Schrader birinci, Orinta Donele ikinci ve Dilbar Kadyrkul üçüncü oldu.

Organizasyonda 10 kilometre erkeklerde Yunus Emre Akkuş birinciliği, Konstantin Serebrianitskii ikinciliği, Ahmet Emir Saygılı üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda ise Paula Radcliffe birinci, Meryem Kılınç Gündoğdu ikinci, Gamze Turhan üçüncü sırada yer aldı.

Organizasyonun 10 kilometre Takımlar Koşusu kategorisinde yarışı Anatolia Spor Takımı birinci, Fora Spor Kulübü ikinci, Antalya Running "Chasing Highs" isimli takım ise üçüncü tamamladı.

Yarış sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

- "Çok keyifli, iyi organize edilmiş bir yarıştı"

Onur konuğu olarak katıldığı organizasyonda 10 kilometre kadınlarda birincilik elde eden ünlü İngiliz atlet Paula Radcliffe, AA muhabirine, daha önce Türkiye'de İstanbul ve Ankara'da bulunduğunu ancak Antalya'ya ilk kez geldiğini söyledi.

Antalya'yı çok beğendiğini belirten Radcliffe, "Antalya'ya misafirperverliği için teşekkür ederim. Herkes çok iyi yarıştı. Dün gerçekleşen çocuk yarışında da çok eğlendim. Muhteşem bir şehir. Burada herkes çok arkadaş canlısı. Kaleiçi'nde dolaştık, insanlar çok ilgi gösterdi. Çok keyifli, iyi organize edilmiş bir yarıştı. Bütün insanlar diğer şehirlerden ve ülkelerden katılıyor, insanların ilgisi çok güzeldi." diye konuştu.