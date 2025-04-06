Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da gerçekleştirilen 20. Uluslararası Runtalya Maratonu sona erdi

        Antalya'da 65 ülkeden 1800'ü yabancı yaklaşık 10 bin koşucunun katılımıyla düzenlenen 20. Uluslararası Runtalya Maratonu tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 16:26 Güncelleme: 06.04.2025 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da gerçekleştirilen 20. Uluslararası Runtalya Maratonu sona erdi
        ABONE OL

        Antalya'da 65 ülkeden 1800'ü yabancı yaklaşık 10 bin koşucunun katılımıyla düzenlenen 20. Uluslararası Runtalya Maratonu tamamlandı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Antalya Valiliğinin koordinasyonunda ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Turset Project Management tarafından 2006'dan bu yana düzenlenen maraton; profesyonelleri, amatörleri, markaları ve sivil toplum örgütlerini aynı çatı altında buluşturdu.

        Atatürk Kültür Merkezi'nin önünden startı verilen yarışlarda sporcular, kıyasıya mücadele etti.

        Yarışmada, 42 kilometre maraton erkekler kategorisinde Mestan Turhan birinci, Roman Efimov ikinci ve Aleksey Osokin üçüncü oldu.

        Kadınlarda Natalia Kahraman birinciliği, Shamha Ahmed ikinciliği, Luliia Fernas üçüncülüğü elde etti.

        21 kilometre yarı maraton erkeklerde Recep Berk Şenyurt birinci, Abdelali Bouazzaoui ikinci, Stanislav Aleksandrov ise üçüncü sırada yer aldı.

        Kadınlarda Franziska Schrader birinci, Orinta Donele ikinci ve Dilbar Kadyrkul üçüncü oldu.

        Organizasyonda 10 kilometre erkeklerde Yunus Emre Akkuş birinciliği, Konstantin Serebrianitskii ikinciliği, Ahmet Emir Saygılı üçüncülüğü elde etti.

        Kadınlarda ise Paula Radcliffe birinci, Meryem Kılınç Gündoğdu ikinci, Gamze Turhan üçüncü sırada yer aldı.

        Organizasyonun 10 kilometre Takımlar Koşusu kategorisinde yarışı Anatolia Spor Takımı birinci, Fora Spor Kulübü ikinci, Antalya Running "Chasing Highs" isimli takım ise üçüncü tamamladı.

        Yarış sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

        - "Çok keyifli, iyi organize edilmiş bir yarıştı"

        Onur konuğu olarak katıldığı organizasyonda 10 kilometre kadınlarda birincilik elde eden ünlü İngiliz atlet Paula Radcliffe, AA muhabirine, daha önce Türkiye'de İstanbul ve Ankara'da bulunduğunu ancak Antalya'ya ilk kez geldiğini söyledi.

        Antalya'yı çok beğendiğini belirten Radcliffe, "Antalya'ya misafirperverliği için teşekkür ederim. Herkes çok iyi yarıştı. Dün gerçekleşen çocuk yarışında da çok eğlendim. Muhteşem bir şehir. Burada herkes çok arkadaş canlısı. Kaleiçi'nde dolaştık, insanlar çok ilgi gösterdi. Çok keyifli, iyi organize edilmiş bir yarıştı. Bütün insanlar diğer şehirlerden ve ülkelerden katılıyor, insanların ilgisi çok güzeldi." diye konuştu.

        Öte yandan tören öncesinde bir katılımcı, sahnede kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Yazı beklerken kış geldi
        Yazı beklerken kış geldi
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        Papa uzun süre sonra ilk kez halkı selamladı
        Papa uzun süre sonra ilk kez halkı selamladı
        Para çok, jübile maçı yok
        Para çok, jübile maçı yok
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Kan izlerini takip etti! Acı gerçek
        Kan izlerini takip etti! Acı gerçek
        Hedefinde damat da varmış!
        Hedefinde damat da varmış!
        Dalgalar getirdi
        Dalgalar getirdi
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        Malezya'da yolcu uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalıştı
        Malezya'da yolcu uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalıştı
        500 yıllık değişim!
        500 yıllık değişim!

        Benzer Haberler

        Runtalya'nın ödül töreninde evlilik teklifi
        Runtalya'nın ödül töreninde evlilik teklifi
        101 gün sonra denizle buluşturulan yavru fok ölü bulundu
        101 gün sonra denizle buluşturulan yavru fok ölü bulundu
        Antalya'da düzenlenen Uluslararası Düğün, Kongre, Toplantı Turizmi Forumu s...
        Antalya'da düzenlenen Uluslararası Düğün, Kongre, Toplantı Turizmi Forumu s...
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Alanyaspor - Bodrum FK: 0-1
        Alanyaspor - Bodrum FK: 0-1
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig