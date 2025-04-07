İyi huylu prostat büyümesinde anjiyo ile tedavi mümkün

SERVET TÜMER - İyi huylu prostat büyümesinde anestezi uygulanmaksızın yapılabilen ve hastanede yatışa gerek kalmayan anjiyo tedavisinin etkinliği, yurt dışında yapılan bilimsel çalışma ile ortaya konuldu.

İyi huylu prostat büyümesinde kapalı bir yöntem olan anjiyo tedavisinin etkinliğine ilişkin yapılan bilimsel çalışma, Amerikan Üroloji Derneğinin yayın organı, uluslararası hakemli The Journal of Urology'de yayımlanarak makale haline getirildi.

Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Kongre Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bora Peynircioğlu, iyi huylu prostat büyümesinde anjiyo tedavisinin yeri ve avantajlarına ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Prostat büyümesinin sık idrara çıkma, kesik kesik işeme, gece çok sık idrara kalkma, idrar akışında azalma ve idrarı tam boşaltamama hissi gibi şikayetlerle kendini gösteren bir sağlık sorunu olduğunu anlatan Peynircioğlu, anjiyo ile tedavinin prostat atardamarlarının kapatılması olarak tanımlandığını ifade etti.

Peynircioğlu, bu yöntemle prostat büyümesine ve buna bağlı işeme problemlerine neden olan iyi huylu tümörün beslenmesinin kapatılarak, prostatın boyutunun küçültüldüğünü kaydetti.

Anjiyo ile tedavinin, Avrupa ve Amerika üroloji derneklerinin kılavuzlarında tanınan, faydası ve etkinliği kabul edilen bir tedavi yöntemi olduğunu dile getiren Peynircioğlu, "Yöntemin etkinliğine ilişkin veriler, Amerikan Üroloji Derneğinin yayın organı olan The Journal of Urology'de yayımlanarak bilimsel makale haline getirildi." dedi. Prostatik damar embolizasyonu olarak da isimlendirilen anjiyo tedavisinin etkinliğini ortaya koyan bilimsel çalışmada, anjiyo tedavisi ile farklı cerrahi tedaviler arasında yapılmış karşılaştırmalı çalışmalara yer verildiğini belirten Peynircioğlu, "Çalışmanın sonucuna göre, yöntem etkin ve güvenli bir tedavidir. Cerrahi işlemler, idrar akımını daha iyi düzeltirken, anjiyo işlemi depolama kapasitesine daha etkilidir. Anjiyo tedavisi olmak, daha sonra yapılması olası prostat ameliyatlarına engel değildir." diye konuştu. Peynircioğlu, bilimsel çalışma ile 2-5 yıllık hasta takip sonuçlarının da anjiyo tedavisinin kalıcı fayda sağladığını gösterdiğini söyledi. - "Anjiyo tedavisi, her yaş hastada her büyüklükteki prostata yapılabiliyor"