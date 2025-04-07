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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Howard Griffiths ile Pekinel Kardeşler'i ağırlayacak

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), ünlü şef Howard Griffiths ile piyanist Güher ve Süher Pekinel'i (Pekinel Kardeşler) sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 12:37 Güncelleme: 07.04.2025 - 12:37
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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Howard Griffiths ile Pekinel Kardeşler'i ağırlayacak
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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), ünlü şef Howard Griffiths ile piyanist Güher ve Süher Pekinel'i (Pekinel Kardeşler) sanatseverlerle buluşturacak.

        ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser programı 11 Nisan saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

        Ünlü orkestra şefi Howard Griffiths'in yöneteceği konserde, dünyanın en iyi piyano ikilileri arasında gösterilen devlet sanatçıları Güher ve Süher Pekinel, solist olarak sahnede olacak.

        Pekinel Kardeşler, konserde, Johann Sebastian Bach'ın 2 piyano konçertosunu ve Camille Saint-Saens'in "Hayvanlar Karnavalı" eserini sanatseverler için seslendirecek.

        Konserde ayrıca, Edvard Grieg'in Peer Gynt Suitleri de icra edilecek.

        Konserin biletleri AKM gişesi ve "biletinial.com"dan temin edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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