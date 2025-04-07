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        Alanya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 15:39 Güncelleme: 07.04.2025 - 15:57
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        Alanya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        M.Ş.A. idaresindeki otomobil, Konaklı Mahallesi'nde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü M.Ş.A, itfaiye ekiplerince sıkıştığı bölgeden çıkarıldı.

        Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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