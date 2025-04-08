Antalya'da "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" eğitimi başladı

Antalya'da "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında ebelere yönelik eğitim programlarına başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen eylem planı çerçevesinde Antalya Şehir Hastanesi konferans salonunda düzenlenen programda konuşan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programına katılan koordinatör sağlık bakım hizmetleri müdürü ve 4 eğitimci ebenin ocak ayındaki eğitimleri başarıyla tamamladığını söyledi.

Bu süreçle Antalya'daki ilk yerel eğitim programının başlatıldığını belirten Özkan, "Program, doğal doğumun teşvik edilmesi, normal doğuma ilişkin toplumsal farkındalığın artırılması ve ebelerin bilgi ile becerilerinin güncellenmesini amaçlamaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde yaygınlaştırılması planlanan bu eğitimler, ülke genelinde anne ve bebek sağlığının güçlendirilmesine önemli katkılar sunmayı hedeflemektedir." dedi.