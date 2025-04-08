Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" eğitimi başladı

        Antalya'da "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında ebelere yönelik eğitim programlarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 12:25 Güncelleme: 08.04.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" eğitimi başladı
        ABONE OL

        Antalya'da "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında ebelere yönelik eğitim programlarına başlandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen eylem planı çerçevesinde Antalya Şehir Hastanesi konferans salonunda düzenlenen programda konuşan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programına katılan koordinatör sağlık bakım hizmetleri müdürü ve 4 eğitimci ebenin ocak ayındaki eğitimleri başarıyla tamamladığını söyledi.

        Bu süreçle Antalya'daki ilk yerel eğitim programının başlatıldığını belirten Özkan, "Program, doğal doğumun teşvik edilmesi, normal doğuma ilişkin toplumsal farkındalığın artırılması ve ebelerin bilgi ile becerilerinin güncellenmesini amaçlamaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde yaygınlaştırılması planlanan bu eğitimler, ülke genelinde anne ve bebek sağlığının güçlendirilmesine önemli katkılar sunmayı hedeflemektedir." dedi.

        Özkan, eğitim programına, il ve ilçelerdeki tüm hastanelerde, doğumhanelerde görev yapan ebelerin katılımının sağlanacağını, tecrübe paylaşımı ve hukuksal boyutu başta olmak üzere farklı başlıklarda sunumlar olacağını kaydetti.

        Normal doğumun, anne ve bebek sağlığı açısından en fizyolojik ve güvenli doğum yöntemi olduğuna işaret eden Özkan, eğitimlerle ebelerin sahadaki uygulamalarında daha etkin ve bilinçli rol üstlenmelerinin hedeflendiğini ifade etti.

        Öte yandan, ilk eğitim programı 11 Nisan'da sona erecek. İkinci eğitim programı 14-18 Nisan'da, üçüncü eğitimi programı ise 5-9 Mayıs'ta yapılacak. Her programda 60 personel eğitim alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        4 günde 3 TIR faciası!
        4 günde 3 TIR faciası!
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        ABD'ye ilticayla gelenlere "ülkeyi terk edin" çağrısı
        ABD'ye ilticayla gelenlere "ülkeyi terk edin" çağrısı
        9 günlük bayram tatilinde acı bilanço!
        9 günlük bayram tatilinde acı bilanço!
        Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!
        Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Ahmet Levendoğlu'na veda
        Ahmet Levendoğlu'na veda
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş

        Benzer Haberler

        Antalya'da amcasının oğlunu silahla öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karş...
        Antalya'da amcasının oğlunu silahla öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karş...
        Antalya'da gençlere yönelik evlenme destek projesinde 548 başvuru onaylandı
        Antalya'da gençlere yönelik evlenme destek projesinde 548 başvuru onaylandı
        9. Uluslararası Alanya Karikatür Yarışması sonuçlandı
        9. Uluslararası Alanya Karikatür Yarışması sonuçlandı
        Kumluca Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı yapıldı
        Kumluca Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı yapıldı
        Alanya'da park halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Alanya'da park halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Müze binası için 'kısmen korunsun' başvurusu
        Müze binası için 'kısmen korunsun' başvurusu