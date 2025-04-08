Antalya'da "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" eğitimi başladı
Antalya'da "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında ebelere yönelik eğitim programlarına başlandı.
Antalya'da "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında ebelere yönelik eğitim programlarına başlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen eylem planı çerçevesinde Antalya Şehir Hastanesi konferans salonunda düzenlenen programda konuşan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programına katılan koordinatör sağlık bakım hizmetleri müdürü ve 4 eğitimci ebenin ocak ayındaki eğitimleri başarıyla tamamladığını söyledi.
Bu süreçle Antalya'daki ilk yerel eğitim programının başlatıldığını belirten Özkan, "Program, doğal doğumun teşvik edilmesi, normal doğuma ilişkin toplumsal farkındalığın artırılması ve ebelerin bilgi ile becerilerinin güncellenmesini amaçlamaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde yaygınlaştırılması planlanan bu eğitimler, ülke genelinde anne ve bebek sağlığının güçlendirilmesine önemli katkılar sunmayı hedeflemektedir." dedi.
Özkan, eğitim programına, il ve ilçelerdeki tüm hastanelerde, doğumhanelerde görev yapan ebelerin katılımının sağlanacağını, tecrübe paylaşımı ve hukuksal boyutu başta olmak üzere farklı başlıklarda sunumlar olacağını kaydetti.
Normal doğumun, anne ve bebek sağlığı açısından en fizyolojik ve güvenli doğum yöntemi olduğuna işaret eden Özkan, eğitimlerle ebelerin sahadaki uygulamalarında daha etkin ve bilinçli rol üstlenmelerinin hedeflendiğini ifade etti.
Öte yandan, ilk eğitim programı 11 Nisan'da sona erecek. İkinci eğitim programı 14-18 Nisan'da, üçüncü eğitimi programı ise 5-9 Mayıs'ta yapılacak. Her programda 60 personel eğitim alacak.
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