Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabı
Salon:Alanya100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Hakkı Demiralay, Ahmet Çenesiz
On Hotels Alanya Belediyespor: Uğur Kılınç, Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Ahmetcan Büyükgöz (Ahmet Karataş, Burak Çevik, İrfan Çetinkaya, Halit Kurtuluş)
Halkbank: Sercan Yüksel Bıdak, Sotola, Hidalgo, Yunus Emre Tayaz, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Kooy (Volkan Döne, Yiğit Hamza Aslan, Mirza Lagumdzija, Hüseyin Batuhan Duman, İzzet Ünver, Tuna Uzunkol)
Setler: 25-21, 25-21, 25-23
Süre: 94 dakika (32, 28, 34)
ANTALYA
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