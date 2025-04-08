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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 19:00 Güncelleme: 08.04.2025 - 19:00
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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabı
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        Salon:Alanya100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

        Hakemler: Hakkı Demiralay, Ahmet Çenesiz

        On Hotels Alanya Belediyespor: Uğur Kılınç, Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Ahmetcan Büyükgöz (Ahmet Karataş, Burak Çevik, İrfan Çetinkaya, Halit Kurtuluş)

        Halkbank: Sercan Yüksel Bıdak, Sotola, Hidalgo, Yunus Emre Tayaz, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Kooy (Volkan Döne, Yiğit Hamza Aslan, Mirza Lagumdzija, Hüseyin Batuhan Duman, İzzet Ünver, Tuna Uzunkol)

        Setler: 25-21, 25-21, 25-23

        Süre: 94 dakika (32, 28, 34)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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