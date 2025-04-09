Kumluca'da geleneksel çocuk oyunları yarışması başladı

Kumluca Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okullar arası geleneksel çocuk oyunları grup yarışmaları yapılıyor.

Yarışmalar Salur İlkokulu ile Sarıcasu Darıyemezler İlkokulu arasında düzenlenen "Yağ satarım bal satarım" oyunuyla başladı. Nisan ayı boyunca devam edecek oyunlarda, ilk ve ortaokulları ile liselerin 9. sınıflarından oluşan takımlar mücadele edecek.

Kumluca Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel çocuk oyunlarıyla öğrencilerin hem eğleneceklerini hem de geleneksel oyunların unutulmadan gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacaklarını söyledi.

Yarışmaların, Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında gerçekleştirildiğini ifade eden Tekdemir, şöyle konuştu:

"Burada amaç çocuklarımızın unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları öğrenmeleri, bunları oynayarak gelecek nesillere aktarmaları ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak. Oyunlara katılan öğrencilerimize katılım ve başarılı olanlara başarı belgesi verilecek."