Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları, Alanya'da başladı
Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.
Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.
Avsallar Olimpik Hokey Spor Kompleksi'nde 9 takımın katılımıyla başlayan organizasyonun ilk gününde 4 maç oynandı.
Karşılaşmalarda Metpack Alanya Yıldızları, Tempo 80'i 12-0, Kırıkkale Akademi, Dokuz Eylül Üniversitesi'ni 5-0, Adana Hokey, Kaltun Madran Su Ege Yıldızları'nı 10-0, Gaziantep Polisgücü de YFO Haydarpaşa'yı 5-1 mağlup etti.
Organizasyonda yarın Gaziantep Polisgücü-Gaziantep Doruk, YFO Haydarpaşa-Kaltun Madran Su Ege Yıldızları, Metpack Alanya Yıldızları-Dokuz Eylül Üniversitesi ve Tempo 80-Kırıkkale Akademi maçları yapılacak.
Müsabakalar, 13 Nisan Pazar günü sona erecek.
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