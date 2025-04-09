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        Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları, Alanya'da başladı

        Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 22:55 Güncelleme: 09.04.2025 - 22:55
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        Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları, Alanya'da başladı
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        Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

        Avsallar Olimpik Hokey Spor Kompleksi'nde 9 takımın katılımıyla başlayan organizasyonun ilk gününde 4 maç oynandı.

        Karşılaşmalarda Metpack Alanya Yıldızları, Tempo 80'i 12-0, Kırıkkale Akademi, Dokuz Eylül Üniversitesi'ni 5-0, Adana Hokey, Kaltun Madran Su Ege Yıldızları'nı 10-0, Gaziantep Polisgücü de YFO Haydarpaşa'yı 5-1 mağlup etti.

        Organizasyonda yarın Gaziantep Polisgücü-Gaziantep Doruk, YFO Haydarpaşa-Kaltun Madran Su Ege Yıldızları, Metpack Alanya Yıldızları-Dokuz Eylül Üniversitesi ve Tempo 80-Kırıkkale Akademi maçları yapılacak.

        Müsabakalar, 13 Nisan Pazar günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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