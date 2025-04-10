Antalya'da "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" Türkiye finali yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın Türkiye finali, Antalya'da gerçekleştirildi.

Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen finale, bölge yarışmalarında birinci olan 16 imam hatip lisesi ve ortaokulu öğrencisi katıldı. Yarışmada bazı öğrencilerin Filistin kefiyesi taktığı görüldü.

Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, burada yaptığı konuşmada, 40 yıllık geçmişe sahip yarışmanın önemli kazanımlar ortaya koyduğunu söyledi.

Mevcut durumda Türkiye'de güzel Kuran-ı Kerim kıraati olan, rehberlik yapan hocalar bulunduğunu vurgulayan Aksu, gençlerin gösterdiği ilgi ve çabanın da ümit verici olduğunu dile getirdi.

Kur'an'ın bir şifre ve rehber olduğunu belirten Aksu, "Kur'an okunmasıyla, öğretilmesiyle çok önemli. Kur'an ile beslenelim ve Kur'an ile yaşayalım." dedi.

Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen ise yaklaşık 40 yıldır sürdürdükleri geleneği, mesleki yarışmaları, ilerleyen günlerde farklı bir konseptle, şölen ve şenlik havasında büyütmeyi planladıklarını söyledi.

Genel Müdürlüğün çalışmalarına ilişkin bilgi veren İşleyen, öğrencilerin hem mesleki hem de akademik anlamda çok iyi bir noktada olduğunu belirtti. İmam hatip okullarının çoğunda öğrencilerin el becerileri, bilim, sanat, müzik, spor ve yabancı dil gibi alanlarda çok yönlü gelişimine yönelik eğitimler verildiğini ifade eden İşleyen, bu eğitimlerin tüm okullara yayılması için gerekli adımların atıldığını bildirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz da yarışma vesilesiyle genç yüreklerin Kur'an'a bağlılığına, gönüllerinde yeşeren hikmete ve medeniyete duydukları derin sevgiye şahitlik ettiklerini vurguladı. Yarışmayı kazananların, Kur'an ile hemhal olmayı hayatının merkezine koyan gençler olacağını belirten Kaygusuz, "Türkiye Yüzyılı'nın inşasında gençlerimize düşen sorumluluk büyüktür. Bugün burada Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okuyan bu gençlerimiz, yarın ilim ve hikmetle donanmış, değerlerini bilen, geleceği inşa edecek öncü bireyler olacaktır." dedi.