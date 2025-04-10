Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" Türkiye finali yapıldı

        Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın Türkiye finali, Antalya'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 15:45 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" Türkiye finali yapıldı
        ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın Türkiye finali, Antalya'da gerçekleştirildi.

        Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen finale, bölge yarışmalarında birinci olan 16 imam hatip lisesi ve ortaokulu öğrencisi katıldı. Yarışmada bazı öğrencilerin Filistin kefiyesi taktığı görüldü.

        Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, burada yaptığı konuşmada, 40 yıllık geçmişe sahip yarışmanın önemli kazanımlar ortaya koyduğunu söyledi.

        Mevcut durumda Türkiye'de güzel Kuran-ı Kerim kıraati olan, rehberlik yapan hocalar bulunduğunu vurgulayan Aksu, gençlerin gösterdiği ilgi ve çabanın da ümit verici olduğunu dile getirdi.

        Kur'an'ın bir şifre ve rehber olduğunu belirten Aksu, "Kur'an okunmasıyla, öğretilmesiyle çok önemli. Kur'an ile beslenelim ve Kur'an ile yaşayalım." dedi.

        Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen ise yaklaşık 40 yıldır sürdürdükleri geleneği, mesleki yarışmaları, ilerleyen günlerde farklı bir konseptle, şölen ve şenlik havasında büyütmeyi planladıklarını söyledi.

        Genel Müdürlüğün çalışmalarına ilişkin bilgi veren İşleyen, öğrencilerin hem mesleki hem de akademik anlamda çok iyi bir noktada olduğunu belirtti.

        İmam hatip okullarının çoğunda öğrencilerin el becerileri, bilim, sanat, müzik, spor ve yabancı dil gibi alanlarda çok yönlü gelişimine yönelik eğitimler verildiğini ifade eden İşleyen, bu eğitimlerin tüm okullara yayılması için gerekli adımların atıldığını bildirdi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz da yarışma vesilesiyle genç yüreklerin Kur'an'a bağlılığına, gönüllerinde yeşeren hikmete ve medeniyete duydukları derin sevgiye şahitlik ettiklerini vurguladı.

        Yarışmayı kazananların, Kur'an ile hemhal olmayı hayatının merkezine koyan gençler olacağını belirten Kaygusuz, "Türkiye Yüzyılı'nın inşasında gençlerimize düşen sorumluluk büyüktür. Bugün burada Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okuyan bu gençlerimiz, yarın ilim ve hikmetle donanmış, değerlerini bilen, geleceği inşa edecek öncü bireyler olacaktır." dedi.

        Jüri üyeleri tarafından değerlendirilen yarışmacılardan, Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İsmail Aydın ve Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi görme engelli Muhammet Yiğit Karaokur birinci oldu.

        Daha sonra, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        AcnTurk'e poliçe kesmesine yasağı
        AcnTurk'e poliçe kesmesine yasağı
        Ro-Ro gemisinde park cinayeti!
        Ro-Ro gemisinde park cinayeti!
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        Almanya'da koalisyonu kuran Friedrich Merz'ten ilk mesaj
        Almanya'da koalisyonu kuran Friedrich Merz'ten ilk mesaj
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Solskjaer'in stoper planı!
        Solskjaer'in stoper planı!

        Benzer Haberler

        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü Antalya, Muğla ve Isparta'd...
        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü Antalya, Muğla ve Isparta'd...
        Antalya'nın ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Antalya'nın ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Alanya'da otomobil ve tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Alanya'da otomobil ve tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Antalya'da 14. OHSAD Kurultayı başladı
        Antalya'da 14. OHSAD Kurultayı başladı
        Antalyaspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Antalyaspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Antalya'da ilçe halkının katılımıyla sessiz kitap okuma etkinliği düzenlend...
        Antalya'da ilçe halkının katılımıyla sessiz kitap okuma etkinliği düzenlend...