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        Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Antalya'da konuştu:

        Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, "Ortak çabalarımızla, kapsayıcı ve adil barışa her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Tam da bu nedenle bugün Türkiye'de bulunmaktayım, bir kez daha minnettarım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:37 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:59
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        Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Antalya'da konuştu:
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        Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, "Ortak çabalarımızla, kapsayıcı ve adil barışa her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Tam da bu nedenle bugün Türkiye'de bulunmaktayım, bir kez daha minnettarım." dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla yarın başlayacak 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Antalya'ya geldi.

        Muratpaşa ilçesindeki Ukrayna Kültür Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Sybiha, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve kentte yaşayan Ukraynalı vatandaşlarla bir araya geldi.

        Sybiha ve Uysal, Ukraynalı vatandaşlarla burada barışı temsil etmesi adına parka çınar fidanı dikti.

        Sybiha, ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Doğan Hızlan Kütüphanesi'nde "Ukrayna Kitap Köşesi" açılışı yaptı, Atatürk Kültür Merkezi'nde de Ukrayna'daki çocukların yaptığı resim sergisini gezdi.

        Dışişleri Bakanı Sybiha, buradaki konuşmasında, Ukrayna ve Türkiye halkları arasında tarihsel anlamda yıllardır süren dostluk, işbirliği ve komşuluk ilişkilerinin bulunduğunu söyledi.

        Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin sözlerine atıfta bulunarak iki ülkenin birbirine çok benzediğini vurgulayan Sybiha, şunları söyledi:

        "Aslında Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkinin özeti Mevlana'nın şu sözünde yer alıyor: 'Birbirimizin dilini anlamayabiliriz, ancak yüreklerimiz aynı şeyi hissediyor.' diyebiliriz. Güzel Antalya'nın birçok Ukraynalının yuvası olduğu için, kapılarınızı bize açtığınız için size teşekkür ederim. Ortak aileler ikili işbirliğimizi derinleştiren bir etken, artık ortak yuvalarda ortak çocuklarımız oldu. Ukraynaca ve Türkçeyi ana dili gibi konuşan bir sürü evladımız var. Bugün sizler de Ukrayna'ya barış dilediniz, sizlere de teşekkür ediyoruz."

        Ukrayna'nın dünyadaki hiçbir devletin istemediği kadar barışı istediğini kaydeden Sybiha, bu barışa bu sene ulaşmak için her şeyi yaptıklarını ve barışın kapsayıcı, kalıcı ve adil olmasını istediklerini dile getirdi.

        Ukrayna'da 2022'den beri devam eden savaşın sonucunda gerçek dostluklara, değerlere daha çok önem vermeye başladıklarını belirten Sybiha, gerçek dostlukları, gerçek partnerleri keşfetmeye başladıklarını ve bunlara daha fazla önem verdiklerini söyledi.

        Bu nedenle bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti halkına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve yetkililere teşekkür eden Sybiha, "İnsani yardımı bugüne kadar sağlayan ve sağlanmaya devam etmesi bizim için çok önemli. Ortak çabalarımızla, kapsayıcı ve adil barışa her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Tam da bu nedenle bugün Türkiye'de bulunmaktayım, bir kez daha minnettarım." dedi.

        Savaşın getirdiği zorluklara rağmen Ukrayna olarak uluslararası arenada kendi paylarına düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ettiklerini belirten Sybiha, bu çerçevede başta Afrika ülkeleri ve Gazze gibi ülkelere Türkiye'nin de destekleriyle Ukrayna'dan tahıl ve gıda gibi tonlarca ürünler ulaştırıldığına vurgu yaptı.

        Ukrayna ve Türkiye'nin ortak değerleri paylaşan iki dost ülke olduğunu kaydeden Sybiha, bir an önce adil, sürdürülebilir kalıcı bir barışın tesis edilmesi ve bunun sonunda iki ülke arasında daha güzel projeler hayata geçirmek istediklerini ifade etti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ise Antalya'nın dünya turizminde önemli bir yere sahip olduğunu anlattı.

        Antalya'nın barış kenti olduğunun belirten Böcek, Antalya'da yaşayan Ukraynalı vatandaşlarla birçok çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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