Alanya'da beton mikserinin altında kalan bisiklet sürücüsü öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde, beton mikserinin altında kalan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, beton mikserinin altında kalan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Oba Mahallesi Fabrika Caddesi'nde Aysel Yıldırım'ın (35) kullandığı bisiklet, A.T. (61) idaresindeki 07 ASG 567 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yıldırım'ın cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Beton mikseri şoförü A.T, gözaltına alındı.
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