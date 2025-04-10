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        Alanya'da beton mikserinin altında kalan bisiklet sürücüsü öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, beton mikserinin altında kalan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 19:01 Güncelleme: 10.04.2025 - 19:01
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        Alanya'da beton mikserinin altında kalan bisiklet sürücüsü öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde, beton mikserinin altında kalan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Oba Mahallesi Fabrika Caddesi'nde Aysel Yıldırım'ın (35) kullandığı bisiklet, A.T. (61) idaresindeki 07 ASG 567 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yıldırım'ın cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Beton mikseri şoförü A.T, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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