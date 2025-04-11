Savaş mağduru Ukraynalı çocuğa Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde dokularından kulak yapılacak

Ülkesindeki savaş nedeniyle 3 yıl önce tedavisi amacıyla Türkiye'ye getirilen 10 yaşındaki Ukraynalı Myhailo Popazav'a kendi dokularından kulak yapılacak.

Ukrayna'da "Ablefaron-makrostomi sendromu" hastalığıyla dünyaya gelen Myhailo Popazav, 3 yıl önce ülkesindeki savaş nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde tedavisi için Türkiye'ye getirildi.

Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde uzun süren tedavilerin ardından geçirdiği 15 operasyonla göz kapakları ve ağzı yapılan Popazav'a bu sefer de kendi dokularından kulak yapılacağı belirtildi.

- "Artık çok mutlu"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine, savaş mağduru yetim çocuğun 3 yıl önce hastaneye geldiğinde görüntüsünün normal çocuklara göre hayli farklı olduğunu, hem alt hem üst göz kapaklarının, iki kulağı ve saçının olmadığını, ağzının çok büyük olduğunu söyledi.

Özkan, ağız ve göz kapaklarıyla ilgili sorunu operasyonlar ile çözdüklerini ifade etti.