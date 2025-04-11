Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın eşi Tatiana Sybiha "Galata Turu" sergisini gezdi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın eşi Tatiana Sybiha, Antalya'da ziyarete açılan "Galata Turu" sergisini gezdi.

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2025 dolayısıyla kentte bulunan Tatiana Sybiha, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde açılan sergiyi ziyaret etti.

Koleksiyoner Murat Uçar’ın, Türkiye’nin farklı bölgelerinden sanatçılara ait çeşitli dönem ve tarzlardan derlediği 60 eserin yer aldığı sergiyi gezen Sybiha, eserleri inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Sybiha, AA muhabirine, Türkiye ziyaretlerinin kendileri için oldukça önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'de kültür etkinliklerine katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten Sybiha, "Kültür bizim için çok önemli, ilgimizi çeken bir konu. Çünkü Rusya'nın işgali sırasında Ukrayna'da ilk önce yıkmak istediği kültür oluyor. Kültürümüzü, kitaplarımızı, sanat eserlerimizi hepsini yok etmeye çalışıyorlar. Bu nedenle bizim için dost bir ülke olan Türkiye'de bu tür etkinliklere katılmaktan her zaman mutluluk duyuyoruz. Bu, iki ülke arasında çok iyi bir kültürel köprü oluşturuyor. Ukrayna ile Türkiye halkları aslında birbiriyle çok bağlı. Aramızda bulunan Karadeniz bizi ayırmıyor bir araya getiriyor." diye konuştu.