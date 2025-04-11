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        Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya Diplomasi Forumu 2025'in açılışında konuştu:

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin krizlerin tam kalbinde, gerilimlerin orta yerinde ancak çözümün de merkezinde duran bir ülke olduğunu belirterek "Bugün Türkiye, Gazze için sesini yükselten, Ukrayna için barış çağrısı yapan, Suriye için istikrar ve yeniden imarı savunan, Kafkaslar'da, Balkanlar'da ve Afrika'da işbirliği inşa eden bir aktördür." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 17:04 Güncelleme: 11.04.2025 - 17:04
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        Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya Diplomasi Forumu 2025'in açılışında konuştu:
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin krizlerin tam kalbinde, gerilimlerin orta yerinde ancak çözümün de merkezinde duran bir ülke olduğunu belirterek "Bugün Türkiye, Gazze için sesini yükselten, Ukrayna için barış çağrısı yapan, Suriye için istikrar ve yeniden imarı savunan, Kafkaslar'da, Balkanlar'da ve Afrika'da işbirliği inşa eden bir aktördür." dedi.

        Bakan Fidan, Anadolu Ajansının

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