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        Isparta'da hijyen kurallarına uymayan 4 işletmeye 84 bin lira ceza

        Isparta'da hijyen kurallarına uymayan 4 işletmeye 84 bin lira ceza kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 22:09 Güncelleme: 11.04.2025 - 22:26
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        Isparta'da hijyen kurallarına uymayan 4 işletmeye 84 bin lira ceza
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        Isparta'da hijyen kurallarına uymayan 4 işletmeye 84 bin lira ceza kesildi

        Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol ekiplerince kent merkezinde yapılan denetimlerde, hijyen ve gıda güvenliği kurallarına aykırı hareket eden 4 işletmeye idari para cezası uygulandı.

        Denetimlerde, usule uygun olmayan saklama koşulları ve bir gün önceden hazırlanmış dönerlerin yeniden kullanıldığı tespit edildi.

        Tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle söz konusu işletmelerin her birine 21 bin lira olmak üzere toplam 84 bin lira ceza kesildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, gıda güvenliğini tehlikeye atan uygulamalara karşı denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.

        Yetkililer vatandaşlara, işletmelerdeki şüpheli durumları Alo 174 Gıda Hattı’na bildirmeleri çağrısında bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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