Isparta'da hijyen kurallarına uymayan 4 işletmeye 84 bin lira ceza kesildi

Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol ekiplerince kent merkezinde yapılan denetimlerde, hijyen ve gıda güvenliği kurallarına aykırı hareket eden 4 işletmeye idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde, usule uygun olmayan saklama koşulları ve bir gün önceden hazırlanmış dönerlerin yeniden kullanıldığı tespit edildi.

Tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle söz konusu işletmelerin her birine 21 bin lira olmak üzere toplam 84 bin lira ceza kesildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, gıda güvenliğini tehlikeye atan uygulamalara karşı denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.

Yetkililer vatandaşlara, işletmelerdeki şüpheli durumları Alo 174 Gıda Hattı’na bildirmeleri çağrısında bulundu.