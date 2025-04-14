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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, keman virtüözü Roman Kim'i ağırlayacak

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), keman virtüözü Roman Kim'i sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 15:16 Güncelleme: 14.04.2025 - 15:16
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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, keman virtüözü Roman Kim'i ağırlayacak
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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), keman virtüözü Roman Kim'i sanatseverlerle buluşturacak.

        ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, orkestra şefi ve besteci Emil Tabakov'un yöneteceği konser, 18 Nisan'da saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

        Çeşitli türlerden müzik eserlerine yaptığı düzenlemeler ve özgün keman çalma tekniğiyle tüm dünyada tanınan keman virtüözü Roman Kim, N. Paganini'nin 1. keman konçertosunu Antalyalı sanatseverler için seslendirecek.

        Konserde ayrıca E. Elgar'ın "Enigma Varyasyonları" da icra edilecek.

        Konserin biletleri Atatürk Kültür Merkezi gişesi ve "biletinial.com"dan temin edilebilecek.

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