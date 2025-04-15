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        Antalya'da 2025 turizm sezonunda yeni rekorlar bekleniyor

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentte 2025 turizm sezonunun oldukça iyi başladığını, bu senenin de "rekorlar yılı" olacağına inandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 13:55 Güncelleme: 15.04.2025 - 13:55
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        Antalya'da 2025 turizm sezonunda yeni rekorlar bekleniyor
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        Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentte 2025 turizm sezonunun oldukça iyi başladığını, bu senenin de "rekorlar yılı" olacağına inandığını belirtti.

        Vali Şahin, Turizm Haftası dolayısıyla tarihi Kaleiçi bölgesindeki Hadrian Kapısı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'nın, turizmi 12 ay yaşayan bir şehir olduğunu söyledi.

        Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin artmasıyla ulaşımda yaşanabilecek yoğunluğa hazırlık yapıldığını vurgulayan Şahin, "Yeni terminal binaları açılan Antalya Havalimanı yüz akımız, gurur kaynağı." ifadesini kullandı.

        Kentte bu yılki turizm beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Şahin, şunları kaydetti:

        "Antalya için 2025 turizm sezonu iyi başladı, göstergeleri de son derece iyi. Geçen yıl rekorlar yılıydı. Bu yıl da yine rekorlar yılı yaşayacağımıza inanıyorum. Bunun için tüm hazırlıklarımız var. Geçmişte olduğundan daha sağlam bir turizm altyapısına sahibiz. Bu hususta tüm paydaşlarımızla titizlikle çalışıyoruz. Çok önemli bir turizm gelirini riske atmadan, çok sağlam bir altyapıyla turizm faaliyetlerini yürütmenin arayışı içerisindeyiz."

        - Yangın önlemi denetimleri sürüyor

        Bolu'da çıkan otel yangınının ardından yayımladıkları genelgeyle, kurumlara periyodik denetimleri yapması için yasal görev ve sorumluluklarını hatırlattıklarını anlatan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Kurumlara 'Denetimlerinizi sıkı bir şekilde yapın, tamamlayın, eksik kalmasın.' dedik. Belediyeler ve denetlemeye yetkili kurumlar yoğun denetim yapıyor. Eksikliklerle ilgili süre veriyor. Yeniden denetimde eksik görürse o zaman kapatma yapıyor. Hiçbir ruhsatı olmayan, tamamen kaçak olanlar hariç. Onların zaten otomatik mühürlenmesi gerekir. Dolayısıyla 'kapatıldı' denilenler aslında hiç ruhsatı olmayanlar. Ruhsatı olanlarla ilgili denetimler devam ediyor. Antalya'da 2 bin 500 turizm işletmesi, 650 bin yatak var. Denetimler bir takvim içerisinde yapılıyor."

        Turistleri şehir merkezine daha çok çekmek istediklerini ifade eden Şahin, Kaleiçi başta olmak üzere kentin birçok noktasının UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise kentte ulaşım, altyapı ve deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik yoğun çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da kentte turizm sezonunun Ramazan Bayramı ile başladığını söyledi.

        Geçen yıl 17 milyon turistle büyük bir rekor kırıldığını, 2025'te bunu egale etmeyi hedeflediklerini anlatan Kavaloğlu, iklim şartlarının uygunluğu ve Paskalya'nın başlamasıyla turist sayısının artacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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