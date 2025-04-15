Antalya'da 2025 turizm sezonunda yeni rekorlar bekleniyor

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentte 2025 turizm sezonunun oldukça iyi başladığını, bu senenin de "rekorlar yılı" olacağına inandığını belirtti.

Vali Şahin, Turizm Haftası dolayısıyla tarihi Kaleiçi bölgesindeki Hadrian Kapısı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'nın, turizmi 12 ay yaşayan bir şehir olduğunu söyledi.

Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin artmasıyla ulaşımda yaşanabilecek yoğunluğa hazırlık yapıldığını vurgulayan Şahin, "Yeni terminal binaları açılan Antalya Havalimanı yüz akımız, gurur kaynağı." ifadesini kullandı.

Kentte bu yılki turizm beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Şahin, şunları kaydetti:

"Antalya için 2025 turizm sezonu iyi başladı, göstergeleri de son derece iyi. Geçen yıl rekorlar yılıydı. Bu yıl da yine rekorlar yılı yaşayacağımıza inanıyorum. Bunun için tüm hazırlıklarımız var. Geçmişte olduğundan daha sağlam bir turizm altyapısına sahibiz. Bu hususta tüm paydaşlarımızla titizlikle çalışıyoruz. Çok önemli bir turizm gelirini riske atmadan, çok sağlam bir altyapıyla turizm faaliyetlerini yürütmenin arayışı içerisindeyiz."

- Yangın önlemi denetimleri sürüyor

Bolu'da çıkan otel yangınının ardından yayımladıkları genelgeyle, kurumlara periyodik denetimleri yapması için yasal görev ve sorumluluklarını hatırlattıklarını anlatan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurumlara 'Denetimlerinizi sıkı bir şekilde yapın, tamamlayın, eksik kalmasın.' dedik. Belediyeler ve denetlemeye yetkili kurumlar yoğun denetim yapıyor. Eksikliklerle ilgili süre veriyor. Yeniden denetimde eksik görürse o zaman kapatma yapıyor. Hiçbir ruhsatı olmayan, tamamen kaçak olanlar hariç. Onların zaten otomatik mühürlenmesi gerekir. Dolayısıyla 'kapatıldı' denilenler aslında hiç ruhsatı olmayanlar. Ruhsatı olanlarla ilgili denetimler devam ediyor. Antalya'da 2 bin 500 turizm işletmesi, 650 bin yatak var. Denetimler bir takvim içerisinde yapılıyor."

Turistleri şehir merkezine daha çok çekmek istediklerini ifade eden Şahin, Kaleiçi başta olmak üzere kentin birçok noktasının UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.