Alanya'da izinsiz moloz dökenlere yönelik denetimler artırıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde izinsiz moloz döken kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

Alanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin bazı noktalarında hafriyat ile moloz dökerek görüntü ve çevre kirliliği oluşturanlara karşı denetimlerini sürdürüyor.

Bu doğrultuda Konaklı Mahallesi'nde bir bölgeye gece saatlerinde kamyonet ile moloz döküldüğü tespit edilmesi üzerine gelişigüzel moloz döken kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, izinsiz moloz dökenlere göz açtırmayacaklarını belirtti.

Kenti korumak, çevre kirliliğinin önüne geçmek için zabıta ekiplerinin gece gündüz çalıştığını aktaran Özçelik, "İzinsiz moloz ve hafriyat dökerek hem çevre hem de görüntü kirliliği oluşturanları tek tek tespit ediyoruz. Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.