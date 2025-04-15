Antalya'da markette çıkan yangın hasara neden oldu

Yenidoğan Mahallesi Adnan Selekler Bulvarı'nda bulunan iki katlı marketin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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