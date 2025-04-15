Alanya'da Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Alanya Dayanışma Platformu (ALDAP) tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında katılımcılar ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Hacet Meydanı'nda toplandı.

Buradan yürüyüşe geçen grup, sloganlar atarak Hükümet Konağı Meydanı'na kadar yürüdü.

Basın açıklamasını okuyan ALDAP Dönem Başkanı Önder Macit, İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı soykırımın şiddetini her geçen gün artırdığını söyledi.

Kadın, erkek, yaşlı, genç demeden Gazze halkını hedef alan Siyonistlerin, anne karnındaki ceninleri dahi şehit ettiğini belirten Macit, "Onlarca İslam ülkesine rağmen Gazze'ye bir gram gıda sokulmasına izin vermeyen Siyonistlerin Gazze halkını tamamen yok etmek istediği aşikar bir durumdur. Bu şartlar altında Gazze için harekete geçilmeyen her saniye ahirette cehennem azabı olarak karşımıza çıkacaktır." dedi.