Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 21:46 Güncelleme: 15.04.2025 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Alanya Dayanışma Platformu (ALDAP) tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında katılımcılar ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Hacet Meydanı'nda toplandı.

        Buradan yürüyüşe geçen grup, sloganlar atarak Hükümet Konağı Meydanı'na kadar yürüdü.

        Basın açıklamasını okuyan ALDAP Dönem Başkanı Önder Macit, İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı soykırımın şiddetini her geçen gün artırdığını söyledi.

        Kadın, erkek, yaşlı, genç demeden Gazze halkını hedef alan Siyonistlerin, anne karnındaki ceninleri dahi şehit ettiğini belirten Macit, "Onlarca İslam ülkesine rağmen Gazze'ye bir gram gıda sokulmasına izin vermeyen Siyonistlerin Gazze halkını tamamen yok etmek istediği aşikar bir durumdur. Bu şartlar altında Gazze için harekete geçilmeyen her saniye ahirette cehennem azabı olarak karşımıza çıkacaktır." dedi.

        - "Gün, ayağa kalkma günüdür"

        Macit, böyle giderse Gazze'de tek bir kişinin dahi sağ kalmayacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Gün, ayağa kalkma günü, Gazze ile olmanın kafi gelmediği, Gazze için ölmenin gerektiği bir zaman dilimi, Gazze'yi düşünerek ahiret korkusuyla tir tir titreme vaktidir. Gazze'de şehit olan anneler hepimizin anneleridir. Gazze'de şehit olan çocuklar hepimizin çocuklarıdır. Hal böyle iken Gazze için ayağa kalkmamak hangi vicdanın eseridir? Şehit olan çocuğunu bir bez torbasında taşıyan babanın acısını ağlayarak değil ayağa kalkarak paylaşabiliriz."

        Macit, İsrail ordusuna destek veren firmaların ürünlerine yönelik boykotun devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

        Etkinlik, Alanya Müftüsü İhsan İlhan'ın duasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gözyaşlarına boğuldu: 30 yıllık emeğim mahvoldu
        Gözyaşlarına boğuldu: 30 yıllık emeğim mahvoldu
        G.Saray tarihinde ilk kez Final-Four'da!
        G.Saray tarihinde ilk kez Final-Four'da!
        Zirai don vurdu! Soğuklara veda
        Zirai don vurdu! Soğuklara veda
        Süper Lig'de golcülerin 2025 yılı performansları
        Süper Lig'de golcülerin 2025 yılı performansları
        Temizlikçiyi öldürüp parçalamıştı! Müebbet hapis
        Temizlikçiyi öldürüp parçalamıştı! Müebbet hapis
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Dörtlüye dönüş Osayi-Samuel'i parlattı!
        Dörtlüye dönüş Osayi-Samuel'i parlattı!
        Trump'tan Harvard'a "ültimatom"
        Trump'tan Harvard'a "ültimatom"
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        15 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        15 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”

        Benzer Haberler

        Antalya'da sahipsiz köpeğin kovaladığı çocuğa motosiklet çarptı
        Antalya'da sahipsiz köpeğin kovaladığı çocuğa motosiklet çarptı
        Alev alev yapan marketin sahibi: '30 yıllık emeğim mahvoldu' diye gözyaşı d...
        Alev alev yapan marketin sahibi: '30 yıllık emeğim mahvoldu' diye gözyaşı d...
        Antalya'da markette çıkan yangın hasara neden oldu
        Antalya'da markette çıkan yangın hasara neden oldu
        Antalya'da firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı
        Antalya'da firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı
        Antalya'da kadınlara yönelik umre ödüllü bilgi yarışmasının ödül töreni yap...
        Antalya'da kadınlara yönelik umre ödüllü bilgi yarışmasının ödül töreni yap...
        Alanya'da izinsiz moloz dökenlere yönelik denetimler artırıldı
        Alanya'da izinsiz moloz dökenlere yönelik denetimler artırıldı