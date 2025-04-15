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        Antalya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 22:10 Güncelleme: 15.04.2025 - 22:50
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        Antalya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Berkay Gülaydın'ın (21) kullandığı motosiklet, Ilıca Mahallesi Gültepe Kavşağı yakınlarında bariyere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekibinin yaptığı incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Gülaydın'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

        Gülaydın'ın babası İsmail Gülaydın'ın da daha önce motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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