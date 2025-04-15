Antalya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Berkay Gülaydın'ın (21) kullandığı motosiklet, Ilıca Mahallesi Gültepe Kavşağı yakınlarında bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Gülaydın'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.
Gülaydın'ın babası İsmail Gülaydın'ın da daha önce motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
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