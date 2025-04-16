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        Antalya'da güvenlik görevlisi cinayetinin sanıkları yargılanıyor

        Antalya'da güvenlik görevlisinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 13:36 Güncelleme: 16.04.2025 - 13:36
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        Antalya'da güvenlik görevlisi cinayetinin sanıkları yargılanıyor
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        Antalya'da güvenlik görevlisinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Metin Almaz, taraf avukatları ile müştekiler katıldı. Tutuksuz sanık Papatya K. ise duruşmada yer almadı.

        Duruşmada dinlenen tanık Sertaç Amca, öldürülen Bekir Kılıç'ı 20 yıldır tanıdığını ve hiç kimseye zararı olmayan bir kişi olduğunu söyledi.

        Olaydan bir gün önce Kılıç'la görüştüğünü belirten Amca, "Sanıkla arasında husumeti olduğundan bilgim yok. Ben maktulün uyuşturucu kullandığını kesinlikle görmedim. Papatya K'nin adını maktulden hiç duymadım. Küfürbaz ve saldırgan kişilikte değildir." dedi.

        Baba Halil Kılıç ise Papatya K'nin her gün oğlu Bekir Kılıç'ı 4-5 defa aradığını ve oğlunun kumpas sonucu öldürüldüğünü öne sürdü.

        Papatya K'nin de kasten öldürmeye iştirak suçundan yargılanmasını talep eden Kılıç, sanıkların en ağır cezayı almasını istedi.

        Mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan Metin Almaz'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını, Papatya K'nin ise beraatine karar verilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Antalya Büyükşehir Belediyesi tramvay durağında güvenlik görevlisi olarak çalışan Bekir Kılıç (48), 17 Haziran 2024'te Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı'nda kavga eden Metin Almaz ve kız arkadaşı Papatya K'yi ayırmaya çalışmıştı. Bu sırada Metin Almaz'ın bıçak darbesiyle yaralanan Kılıç olay yerinde hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerince yakalanan Almaz tutuklanmış, Papatya K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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