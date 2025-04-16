Antalya'da güvenlik görevlisi cinayetinin sanıkları yargılanıyor

Antalya'da güvenlik görevlisinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Metin Almaz, taraf avukatları ile müştekiler katıldı. Tutuksuz sanık Papatya K. ise duruşmada yer almadı.

Duruşmada dinlenen tanık Sertaç Amca, öldürülen Bekir Kılıç'ı 20 yıldır tanıdığını ve hiç kimseye zararı olmayan bir kişi olduğunu söyledi.

Olaydan bir gün önce Kılıç'la görüştüğünü belirten Amca, "Sanıkla arasında husumeti olduğundan bilgim yok. Ben maktulün uyuşturucu kullandığını kesinlikle görmedim. Papatya K'nin adını maktulden hiç duymadım. Küfürbaz ve saldırgan kişilikte değildir." dedi.

Baba Halil Kılıç ise Papatya K'nin her gün oğlu Bekir Kılıç'ı 4-5 defa aradığını ve oğlunun kumpas sonucu öldürüldüğünü öne sürdü.

Papatya K'nin de kasten öldürmeye iştirak suçundan yargılanmasını talep eden Kılıç, sanıkların en ağır cezayı almasını istedi.