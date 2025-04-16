Malta bayraklı kruvaziyer "Mein Schiff 4" Antalya'da

Gemiyle gelen yolcular, kentin çeşitli turistik noktalarını ziyaret ederek, yerel lezzetleri tatma ve alışveriş yapma fırsatı buldu.

Antalya Limanı'na demir atan 293 metre boyunda, 42 metre genişliğindeki gemide yaklaşık 5 bin yolcu ve 900 personel bulunuyor.

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