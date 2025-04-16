Antalya'da 7. Uluslararası Beyaz Et Kongresi başladı
Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği (BESD-BİR) tarafından düzenlenen "7. Uluslararası Beyaz Et Kongresi (UBEK7)" Antalya'da başladı.
Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği (BESD-BİR) tarafından düzenlenen "7. Uluslararası Beyaz Et Kongresi (UBEK7)" Antalya'da başladı.
Kongre Başkanı Prof. Dr. Necmettin Ceylan, yaptığı açıklamada, beyaz et üretiminde dünyada 9'uncu sırada yer alan Türkiye'nin, sektörün çevreye duyarlı ve sürdürülebilir üretim uygulamalarında bir üst seviyeye geçmeye hazırlandığını belirtti.
Sektörün bu gelişimlere ulaşmak amacıyla yatırımlar yaptığını, dünyada geliştirilen son teknolojileri ve bilimsel çalışmaları yakından takip ettiğini bildiren Ceylan, şunları kaydetti:
"Türkiye'de beyaz et sektörüne yönelik uluslararası katılımla düzenlenen en büyük ve önemli kongremiz 7. UBEK, yaşanan ekonomik krizlere, yakın çevremizdeki savaşlara ve gıda sanayisine karşı bilim dışı söylemlere rağmen artan ilgiyle gerçekleştiriliyor. Her seferinde olduğu gibi kongremizi daha üst noktalara taşıma azmi ve motivasyonuyla hazırlık yaptık. Hedefimiz, 7. Uluslararası Beyaz Et Kongresi’nde sektörün tüm paydaşlarını, bilimsel yaklaşımı ve sürdürülebilirliği amaç edinerek sektöre hizmet edenleri gelişmiş içerik ve daha güzel bir ortamda ağırlamak."
Özellikle kaynakların israf edilmeden etkin kullanımının önemini vurgulayan Ceylan, kongrede, akıllı tarım ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, verimli üretim modelleri, hastalık kontrolü, ürün kalitesi ve etkin kaynak kullanımı alanlarındaki gelişmelerin öne çıkacağını bildirdi.
Kongre 20 Nisan'da sona erecek.
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