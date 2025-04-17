Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali, 24 Nisan'da başlayacak

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenecek "Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali, 24-26 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Manavgat Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak festival, dünyaca ünlü şefleri ağırlayacak.

Festival, 24 Nisan'da Side Antik Kenti'ndeki 9 Çeşme'den Apollon Tapınağı'na uzanacak kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Festivalin ikinci gününde gerçekleştirilecek tadım etkinliğinde Maria Ekmekçioğlu, Esat Özata, Dilek Yetkiner, Pasquale Lembo, Apostolos Altanis, Ioannis Koufos ve Argyrios Kontakis, Girit mutfağını modern dokunuşlarla yeniden yorumlayacak.

Aynı gün Apollon Tapınağı'nda saray ve kültür tarihçisi Çağrı Başkurt'un moderatörlüğünde yapılacak "Girit'ten Side'ye Lezzet Yolculuğu" isimli söyleşiye, şef Dilek Yetkiner, Uluslararası Tarım Derneği Başkanı Seda Özel, şef ve yazar Maria Ekmekçioğlu katılacak.

Festivalin son gününde antik limanda, ünlü şeflerin katılımıyla "Sideli Kadınlarla Girit Yemekleri Yorumu" etkinliği düzenlenecek.

Festival kapsamında 3 gün boyunca Apollon Tapınağı bölgesinde kurulacak dev sahnede ücretsiz halk konserleri yapılacak. Konser programlarında sanatçı Sofia Vossou, Chrysoula Stefanaki, Necati ve Saykolar grubu dinleyiciyle buluşacak.

Yazar Nikos Kazantzakis'in ünlü romanından uyarlanan "Zorba" filminin özel gösteriminin de yapılacağı festivalde, oluşturulacak çarşı alanında Manavgat'a özgün yöresel ürünler sergilenecek.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, yaptığı açıklamada, ilçenin artık denizi, güneşi, doğal ve tarihi değerlerinin yanı sıra gastronomi zenginlikleriyle de ön plana çıkacağını belirtti.

Festivalin bölgeyi gastronomi ve turizminde uluslararası vitrine taşıyacağını vurgulayan Kara, "Kültürle harmanlanmış benzersiz lezzet yolculuğuna ev sahipliği yapıyoruz. Amacımız, Manavgat'ı yılın sadece birkaç ayı değil, 12 ay boyunca yaşayan, nefes alan, keşfedilen bir turizm merkezi haline getirmek. Girit'in kadim tariflerini Side'nin tarihi atmosferiyle buluşturarak bu toprakların zenginliğini dünyayla paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Manavgat, artık lezzetin, kültürün ve sürdürülebilir turizmin yıldızı olacak." ifadelerini kullandı.